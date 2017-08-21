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Yaşam

Nirvana temalı vegan kafe açılıyor

Nirvana'nın müzikleriyle şekillenen vegan kafenin önümüzdeki sene İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da açılması planlanıyor

21 Ağustos 2017 20:13

İskoçya’da, ABD'li grunge müzik grubu Nirvana temalı vegan kafe açılıyor. Vegan kafe, Nirvana'nın müziklerinden esinlenerek tasarlanıyor.

Kafe ismini, Nirvana'nın 1992'de çıkardığı ve klibi 60'lı yılların bir rock'n roll parodisi olarak görülen single ‘In Bloom'dan alıyor.

Vegan restoran, kendini ‘zalimliğin olmadığı kafe' (hayvanlar üzerinde denenmemiş ürünlerin olduğu kafe) olarak tanımlıyor. Nirvana'dan esinlenen kafenin açılış tarihi henüz belli değil.

Öte yandan, Glasgow'da açılacak olan vegan kafe, müzikten esinlenerek tasarlanmış tek kafe değil. Geçen yıl da soya latteler ve diğer kahve çeşitlerinin bulunduğu İngiliz post-punk grubu Joy Division'dan esinlenmiş 'Soy Division' isminde bir kafenin açıldığı biliniyor.

 

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nirvanain bloomvegan kafe

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