'Nine' müzikalinde 7 harika

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

Nicole Kidman, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Sophia Loren, Judi Dench, Kate Hudson ve Fergie, “Nine” (Dokuz) adlı müzikalde bir film yönetmeninin hayatındaki kadınları canlandıracak. 7 dev isme bu müzikalde rol almaları karşılığında ödenen ücretler ise sır gibi saklanıyor.Marion Cotillard: Yönetmenin eşini 34 yaşındaki Cotillard canlandıracak.Fergie: 34 yaşındaki şarkıcı, “Nine”da bir fahişeyi oynuyor.Kate Hudson: 30 yaşındaki oyuncu, moda muhabiri rolünde.Nicole Kidman: 42 yaşındaki oyuncu, yönetmenin ilham kaynağı aktrisi canlandıracak.Judi Dench: 75 yaşındaki oyuncu, yönetmenin arkadaşını oynuyor.Sophia Loren: Beyazperdenin efsanelerinden 75 yaşındaki Sophia Loren, yönetmenin annesi rolünde...