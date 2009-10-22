'Nine' müzikalinde 7 harika

Aralık ayında Amerika’da perdelerini açacak “Nine” müzikalinin başrol oyuncuları, Vogue dergisinin kasım sayısı için fotoğraf sanatçısı Annie Lebowitz’e poz verdi.Fotoğraf galerisi için tıklayınız
Nicole Kidman, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Sophia Loren, Judi Dench, Kate Hudson ve Fergie, “Nine” (Dokuz) adlı müzikalde bir film yönetmeninin hayatındaki kadınları canlandıracak. 7 dev isme bu müzikalde rol almaları karşılığında ödenen ücretler ise sır gibi saklanıyor.
Marion Cotillard: Yönetmenin eşini 34 yaşındaki Cotillard canlandıracak.
Fergie: 34 yaşındaki şarkıcı, “Nine”da bir fahişeyi oynuyor.
Kate Hudson: 30 yaşındaki oyuncu, moda muhabiri rolünde.
Nicole Kidman: 42 yaşındaki oyuncu, yönetmenin ilham kaynağı aktrisi canlandıracak.
Judi Dench: 75 yaşındaki oyuncu, yönetmenin arkadaşını oynuyor.
Sophia Loren: Beyazperdenin efsanelerinden 75 yaşındaki Sophia Loren, yönetmenin annesi rolünde...