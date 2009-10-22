T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Nine' müzikalinde 7 harika

“Nine” müzikalinin başrol oyuncuları, Vogue dergisinin kasım sayısı için fotoğraf sanatçısı Annie Lebowitz’e poz verdi.

22 Ekim 2009 03:00

Aralık ayında Amerika’da perdelerini açacak “Nine” müzikalinin başrol oyuncuları, Vogue dergisinin kasım sayısı için fotoğraf sanatçısı Annie Lebowitz’e poz verdi.

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

 Nicole Kidman, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Sophia Loren, Judi Dench, Kate Hudson ve Fergie, “Nine” (Dokuz) adlı müzikalde bir film yönetmeninin hayatındaki kadınları canlandıracak. 7 dev isme bu müzikalde rol almaları karşılığında ödenen ücretler ise sır gibi saklanıyor.



Marion Cotillard: Yönetmenin eşini 34 yaşındaki Cotillard canlandıracak.        

Fergie: 34 yaşındaki şarkıcı, “Nine”da bir fahişeyi oynuyor.

Kate Hudson: 30 yaşındaki oyuncu, moda muhabiri rolünde.

Nicole Kidman: 42 yaşındaki oyuncu, yönetmenin ilham kaynağı aktrisi canlandıracak.

Judi Dench: 75 yaşındaki oyuncu, yönetmenin arkadaşını oynuyor.

Sophia Loren: Beyazperdenin efsanelerinden 75 yaşındaki Sophia Loren, yönetmenin annesi rolünde...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24