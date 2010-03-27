Nimet Çubukçu'yu sarsan fotoğraf

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Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın küçük bir çocuğa ayakkabı boyatmasını eleştirdi. Çubukcu, "Gerçekten çok sarsıldım insan olarak. Her birimizin onlara yardım etmenin yöntemleri konusunda çözümü biraz daha geniş ölçekte düşünmemiz lazım" dedi.Çubukcu, Garanti Emeklilik, Milli Eğitim Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle okuyan ancak sokakta çalışmaya devam eden çocukları tamamen okula döndürmeyi amaçlayan "Kalem Tutan Eller Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.Çubukçu, siyasal hayatı öncesinde kanunla ihtilafa düşen çocuklara yönelik çalışmalar yaptığını anlattı. Çubukçu, "O dönemde bırakın resmi makamları, sivil toplum ve basın desteğini, neredeyse bu konuyu anlatacak insan bulamıyordum. Sokak çocukları, aslında bakmadan geçilen ve görmezden gelinen bir mesele" dedi.Bakan Çubukçu, çok yakın bir tarihte gazetelerde bir siyasi partinin grup başkanvekilini (MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural) küçük bir çocuğa ayakkabısını boyatırken gördüğünü belirterek, "Gerçekten çok sarsıldım insan olarak. Her birimizin onlara yardım etmenin yöntemleri konusunda çözümü biraz daha geniş ölçekte düşünmemiz lazım" dedi.