Nimet Çubukçu’yu sarsacak iddia

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun Kanal 7’den transfer ettiği basın danışmanının ardından, erkek kardeşi de TRT’nin kadrolu personeli oldu.



Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un haberine göre;



Çubukçu, Devlet Bakanlığı görevine başladıktan sonra Kanal 7 muhabiri Rukiye Karacaaltıncaba’yı basın danışmanı olarak görevlendirmişti. Karacaaltıncaba’nın kadrosu daha sonra TRT’ye alınmıştı. Böylece eski Kanal 7 muhabirinin danışmanlık görevi garanti altına alınmıştı.





TRT Nimet Çubukçu'ya çalışıyor…



Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi Çubukçu’nun yalnızca danışmanının değil, kardeşinin de TRT’ye geçen “şanslı” isimlerden biri olduğunu ortaya koydu.



Geçmişte Yalova Belediye Başkan Yardımcılığı yapan, daha sonra TBMM Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı’nda memur kadrosuna geçen İlker Hakan Baş’ın 23 Aralık 2008’de TRT’ye naklen geçtiği ortaya çıktı.





