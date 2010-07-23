-NİMET ÇUBUKÇU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu hakkında, ''214 şube müdürünü geçici görevlendirmek suretiyle devleti zarara uğrattığı'' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, MEB'den bakanlık bünyesinde il ve ilçe milli eğitim şube müdürlüğü kadro sayılarını istediklerini belirtti. Bakanlık tarafından gönderilen listeye göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bin 995 adet şube müdürü norm kadrosunun bulunduğunu açıklayana Koncuk, ''Bin 995 şube müdürü norm kadrosunda bin 75 kişi kadrolu olarak görev yaptığı için 920 adet boş norm bulunmakta ve bu boş norm kadro asaleten atanma şartlarına haiz olmayan kişilerce doldurulmaktadır'' dedi. Ayrıca, MEB tarafından bu 920 kişinin dışında 214 kişinin daha norm kadro bulunmamasına karşılık, ''devleti zarara uğratacak şekilde'', geçici görevlendirme yolu ile çalıştırıldığını iddia eden Koncuk, şunları kaydetti: ''Örneğin Ankara'da şube müdürü norm kadro sayısı 75 iken, 49 kişi kadrolu, 35 kişi geçici görevlendirme ile çalışmaktadır. İstanbul'da şube müdürü norm kadro sayısı 137 iken, 102 kişi kadrolu, 96 kişi ise geçici görevlendirme yoluyla görev yapmaktadır. Adana'da şube müdürü norm kadro sayısı 43 iken, 28 kişi kadrolu, 28 kişi ise geçici görevlendirme ile çalışmaktadır. Konya'da şube müdürü norm sayısı 69 iken; geçici görevlendirme ile çalışan şube müdürü sayısı 49, kadrolu çalışanların sayısı 31'dir. 214 kişinin bu şekilde istihdam edilmesi nedeniyle devlet binlerce lira zarara uğratılmaktadır. Bu haksız görevlendirmelere sendika olarak sessiz kalabilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen, '214 şube müdürünü geçici görevlendirmek suretiyle devleti zarara uğrattığı' gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.''