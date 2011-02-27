Nimet Abla'nın başına yabancı talih kuşu

T24 - Talih Kuşu’na talip olan yabancılar Nimet Abla’nın da kapısını çalıyor.







2011 gündeminde birçok özelleştirme projesi yer alıyor. İDO, İGDAŞ, elektrik üretim portföyleri, köprü ve otoyollar, Galataport, Milli Piyango özelleştirilmek için sıra bekleyenler arasında...

Özelleştirme sürecinde dikkat çeken kurumların başında Milli Piyango geliyor. Daha önce Amerikalılardan Yunanlılar’a kadar birçok ülkeden şirketin talip olduğu Milli Piyango’da özelleştirme stratejisinin yakın zamanda açıklanması beklenirken yabancı yatırımcılar Türkiye‘de sadece büyük holdinglerin değil Eminönü’deki meşhur Nimet Abla’nın da kapısını çalıyor.

Bir yandan özelleştirme sürecinin ağırlığından yakınan Amerikalı ve İngiliz yatırımcılar, bir yandan da piyasayı en iyi bildiğine inandıkları Nimet Abla’yı ortak şirket kurmak için ikna turları düzenliyor.

Vatan gazetesinin haberine göre Nimet Abla’nın yeğeni olan ve 1979 yılından bu yana şirketin başında bulunan Nimet Özden, Milli Piyango’ya ilgi duyan İngiliz ve Amerikalı yatırımcıların sık sık kendilerini ziyarete geldiğini belirterek, “Yabancı yatırımcılarla görüşüyoruz. Uzun yıllardır bu işin içinde olduğumuz için bizden şirketle, işleyişle ilgili bilgi almak istiyorlar. Sadece bilgi sormakla kalmayıp ortaklık teklif eden Amerikalı ve İngiliz yatırımcılar da var. ‘Sizin isminiz altında bir şirket kurup bu işe girmek istiyoruz’ diyen yatırımcılarla görüşüyoruz” diye konuştu.

Özelleştirme sürecinin ve şartlarının netleşmesini beklediklerini de sözlerine ekleyen Nimet Özden, “Özelleştirmenin nasıl olacağı belli değil. Öncelikle bunun netleşmesi lazım. Ancak ortaklıklara soğuk bakmıyoruz. Tek başına bu işe girişmemiz mümkün değil. Eğer aklımıza yatan, planlarımıza uyan bir teklif olursa ortaklık kurabiliriz. Sonuçta yıllardır bu işin içindeyiz, pazarı iyi biliyoruz. Hisse oranımız değil bizim için ortaklık yapacağımız şirketin ismi, gücü önemli” değerlendirmesini yaptı.

Yabancı yatırımcıların özelleştirme sürecinin ağır işlemesinden şikayetçi olduklarına da değinen Özden, “Aslında tek şikayetleri sürecin yavaş işlemesi. Bu yüzden plan yapamadıkların ifade ediyorlar” dedi. Nimet Özden, Milli Piyango özelleştirmesi için yerli yatırımcılardan ise kendilerine herhangi bir ortaklık teklifi gelmediğini vurguladı.



İhale iptal edildi

Mayıs 2009’da yapılan Milli Piyango İdaresi’ne ait Şans Oyunları Lisansı’nın 10 yıl süreyle özelleştirilmesi ihalesi sonuçlanamadı.

İhaleye katılan gruplar komisyonun belirlediği 1 milyar 622 milyon dolarlık başlangıç rakamında artış yapmayınca ihale sonuçsuz kaldı. İhaleye Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş. (Turkcell) ve DAF (Doğuş Holding/Alarko Holding/Fina Holding)-OPAP-S.A. grupları katıldı. İhalede, her iki grubun tekliflerinin kapalı zarf içinde alınmasının ardından açık artırmaya geçildi. İhale Komisyonu Başkanı, ihalenin 1 milyar 622 milyon dolardan açıldığını ve 3 milyon dolar artırma aralığı olduğunu açıkladı. Her iki grup da komisyonun belirlediği bu rakamda artış yapmayınca teknik olarak ihale bitti.

DAF-OPAP grubu adına açıklama yapan OPAP Genel Müdürü Christos Hadjiemmanuil, Türk partnerleriyle ihaleye çok iyi hazırlandıklarını ama verdikleri teklifin komisyonun belirlediği açılış rakamının altında kaldığını belirterek, “Rakamın ne kadar yakın veya uzak olduğunu ifade etmek istemiyorum” demişti.



Eminönü'nde uzun kuyruklar

İstanbul’da Eminönü’nde küçük bir dükkanda eşiyle birlikte bilet satan Nimet Abla (Özden), piyango tiryakilerinin en çok sevdiği kişiydi. Özellikle yılbaşı çekilişIerinde bilet almak isteyenler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu.

Birçok İstanbullu Nimet Abla’dan alınan biletin numarasına çekiliş öncesi bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanır, alınan bilet, numarasına bakılmadan cebe konurdu. Bazı müşteriler de onun elinin uğurlu olduğuna inandıkları için bileti ona çektirirlerdi.

Nimet Abla bilet satışından kazandığı para ile İstanbul Esentepe’de bir cami yaptırmış, 1978 yılında vefat ettiği zaman cenazesine ondan bilet alarak şansını deneyen çok sayıda İstanbullu katılmıştı.

Nimet Abla (Özden) piyangoculuğa 1937’de başlamış olmakla birlikte kısa sürede bütün ülkenini en tanınmış bayi haline geldi. Bu üne erişebilmek için, müşterileriyle yakından ilgilenmiş, ikramiyeleri kendi eliyle ödemiş, resimli zarflar bastırmış ve reklama büyük önem vermişti.