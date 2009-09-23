T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nilüfer’in kızı Reha Muhtar’la tatile çıktı

Kıbrıs'ta bulunan Rocks Otel'de sahne alan Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'nın Reha Muhtar'la tatile gittiğini söyledi.

23 Eylül 2009 03:00

Nilüfer bayramda iki gece üst üste Kıbrıs'ta bulunan Rocks Otel'de sahne aldı. Kızı Ayşe Nazlı'nın Reha Muhtar'la tatile gittiğini söyleyen Nilüfer, "Baba-kız çok iyi anlaşıyorlar" diye konuştu.

Kayahan'a yorum yok

Bayramların eski tadının kalmadığını söyleyen sanatçı, "Babam ben çok küçükken öldü. Ancak annem bana bayram ruhunu her zaman yaşattı" dedi. Nilüfer, kendisinin de kızı Ayşe Nazlı'ya aynı ruhu yaşatmaya çalıştığını söyledi. Bu arada Kayahan'la küs olan Nilüfer eski dostu hakkında yorum yapmadı ve "Kendisine iyi bayramlar diliyorum" demekle yetindi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24