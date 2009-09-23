Nilüfer’in kızı Reha Muhtar’la tatile çıktı

Nilüfer bayramda iki gece üst üste Kıbrıs'ta bulunan Rocks Otel'de sahne aldı. Kızı Ayşe Nazlı'nın Reha Muhtar'la tatile gittiğini söyleyen Nilüfer, "Baba-kız çok iyi anlaşıyorlar" diye konuştu.

Kayahan'a yorum yok

Bayramların eski tadının kalmadığını söyleyen sanatçı, "Babam ben çok küçükken öldü. Ancak annem bana bayram ruhunu her zaman yaşattı" dedi. Nilüfer, kendisinin de kızı Ayşe Nazlı'ya aynı ruhu yaşatmaya çalıştığını söyledi. Bu arada Kayahan'la küs olan Nilüfer eski dostu hakkında yorum yapmadı ve "Kendisine iyi bayramlar diliyorum" demekle yetindi.