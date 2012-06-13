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Çevre

Nilüfer koparana 6 ay hapis!

Bu çiçeği koparırken bir kez daha düşünün

13 Haziran 2012 15:38

Abant ile Gölcük Tabiat Parkı'nda nilüferler koparan kişiler hakkında 6 aya kadar hapis ile 3 bin lira para cezası uygulanacak.

Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant ile 13 kilometre mesafede yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göllerdeki sarı ve beyaz renkli nilüferler çiçek açmaya başladı. Emin Gürbüz 'ün Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Bolu Orman ve Su İşleri Müdürü Özkan Yavuz, Milli Parklar Kanunu'na göre ekosisteme zarar veren kişilerin Sulh Ceza Mahkemesi'nde 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaklarını, 3 bin liraya kadar da para cezası alabileceklerini bildirdi.

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