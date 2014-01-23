Nilüfer-Kayahan kavgasında mutlu son!

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, uzun süredir küs olan ünlü sanatçılar Kayahan ve Nilüfer'in barıştığını söyledi.

Nilüfer’in, kanser tedavisi gören Kayahan’ı sık sık aradığını ve evinde de ziyarete gittiğini belirten Tezel, ünlü sanatçıların Kayahan şarkılarını seslendireceği, Kayahan’a saygı albümünde bir şarkı okuyabileceğini belirtti.

Tezel, Nilüfer’le de görüştüğünü ve Nilüfer’in "Kayahan isterse elbette albümde yer alırım, neden olmasın. Benim için büyük mutluluk olur’’ dediğini ifade etti.

Kanser hastalığının nüksettiği Kayahan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tezel, Kayahan’ın sevenlerinin üzülmemesi için sağlığı ile ilgili konuşmadığını iletti.

Mevlüt Tezel’in Sabah gazetesi’nde ‘Mutlu son!’ (23 Ocak 2014) başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:

Mutlu son!

İki eski dost, yıllardır süren kavgalarına nokta koyup buluşmaya, her gün telefonla görüşmeye başladı. Hatta Nilüfer, Kayahan'ın çıkaracağı tribute albümde bir şarkı seslendirmeye bile hazır!

1990 yılında bacağında çıkan yağ bezesiyle kansere yakalandığı fark edilen ve altı ay ömür biçilen pop müziğinin büyük ustası Kayahan, elektron tedavisi görmüş ve hastalığı yenmişti.

Ne yazık ki, hastalığı 11 yıl sonra aynı yerden nüksetmişti. Geçirdiği dört ameliyat ve radyoterapi tedavisiyle sağlığına kavuşan Kayahan'ın hastalığı, bir süre önce bir kez daha nüksetti. Ünlü sanatçı, hastane ve evi arasında mekik dokuyor, tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Kayahan'ın hastalığı yenilgiye doymuyor; ünlü sanatçı bu ezeli düşmanını inşallah bir kez daha yenecek.

‘Sevenlerim üzülüyor’

Kayahan'ı aradım dün, telefonuma çıkmaz diye düşünüyordum ama çıktı. Sesi çok iyiydi ve morali yerindeydi. Hastalığından lafı açtım, nazik bir dille bana hatamı söyledi; kanser hastalığını ona hatırlatmıştım.

Tedavisinin devam ettiğini belirten Kayahan, şöyle konuştu: "Hastalığımla ilgili birçok haber çıkıyor ve beni sevenler bu duruma üzülüyor. Ben onları üzmemek için konuşmuyorum. İnşallah tedavim bitince gazeteci dostlarla bir araya gelip her şeyi anlatacağım. İyiyim, Allah'ın izniyle sağlığıma kavuşacağım."

‘Albüm hazırlıyorum’

Kayahan'a DMC'den Samsun Demir ve prodüktör Murat Yıldırım'la birlikte hazırladıkları tribute albüm projesini sordum ve şu yanıtı aldım: "Hem tedavi oluyorum, hem de albümü hazırlıyoruz.

Samsun Demir bu işle yakından ilgileniyor. Bu albüm önemli; ilk defa şarkılarımı başka sanatçılar seslendirecek.

Ayrıca İpek Hanım (eşi) için de, benim bestelediğim yeni şarkılardan oluşan bir albüm hazırlıyoruz."

Kayahan sağlık durumuyla ilgili konuşmayı hiç istemedi. Doğrusu ben de hatırlattığım için pişman oldum. Anladığım kadarıyla Kayahan, hastalığına karşı zorlu bir mücadele veriyor. Daha önce iki kere yendiği kansere karşı nasıl savaşacağını biliyor.

Kendini işe vererek kanseri kafasından silmiş, hatta hastalığını kafasında yenmiş.

‘Nilüfer yalnız bırakmadı’

Kayahan'ı arayıp geçmiş olsun mesajı ileten Nilüfer'in, ünlü sanatçının saygı albümünde yer alacağına dair bir duyum almıştım, kendisine onu da sordum.

Nilüfer, sadece telefonla aramıyormuş, Kayahan'ı evinde de sık sık ziyaret ediyormuş.

İşte Kayahan'ın açıklaması: "Sağolsun Nilüfer, tedavi sürecinde beni yalnız bırakmadı, ziyaret etti. Ben de hastalandığında onu ziyaret etmiştim. Bana büyük moral veriyor. Tribute albümüne gelince... Neden olmasın, Nilüfer'in de şarkı söylemesini isterim. Ama ona da sormanız lazım."

Bu görüşmeden sonra hemen Nilüfer'i aradım. Tam da sabah yürüyüşünü yaparken telefonu açtı Nilüfer ve şunları söyledi: "Kayahan, inşallah bu hastalığı yenecek.

Evlerimiz aynı sitede, Kayahan'ı evinde de ziyaret ediyorum. Çok moralli ve işine sarılmış durumda. Morali benden bile iyi. Sık sık telefonla da konuşuyoruz."

‘Kayahan isterse neden olmasın’

Nilüfer albümde yer alıp almayacağı sorusuna ise şöyle yanıtladı: "Kayahan isterse elbette albümde yer alırım, neden olmasın. Benim için büyük mutluluk olur.’’

Hatırlayacağınız gibi yıllarca birlikte çalışan Kayahan ile Nilüfer'in arası uzun süre bozuktu. Kayahan, Nilüfer'in şarkılarını söylemesini yasaklamıştı. Bu ikiliyi barıştırmak için araya devlet büyükleri bile girmiş ama başarılı olamamışlardı. Kaderin cilvesi... Pop müziğimizin bu iki dev ismi aynı hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldılar. Ve en zor anlarında barıştılar. Gerçek dostlar zor günlerde belli olur.

Aldığım bilgilere göre; Kayahan'ın en vefalı dostu Nilüfer çıkmış. Tedavi sürecinde Kayahan'ı hiç yalnız bırakmamış, hep ilgilenmiş. Yıllarca süren küslük böylece bitmiş oldu. Nilüfer'in, Kayahan'ın yeni albümünde yer alacak olması da müthiş.

Bundan daha güzel bir mutlu son olamaz.

Tıpkı Yeşilçam filmlerindeki gibi...

Bu mutlu sona da Kayahan'ın şarkısı yakışır: 'Seninle her şeye varım ben / Sen benim uğurlu yolumsun / Yıldızlara yürürüm senle / Sen iste canım senin olsun!'