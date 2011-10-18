Nilüfer: Kanseri yeneceğim





T24- Nilüfer’e meme kanseri teşhisi kondu. “Sorun çıkmadan bu hastalığı atlatacağım” diyen ünlü sanatçı, önümüzdeki günlerde ameliyat masasına yatacak.





Akciğer kanseri olan ünlü yapımcılar Meral Okay ve Tomris Giritlioğlu, göğüs kanserine yakalanan ünlü oyuncu Vahide Gördüm ve kolon kanseri nedeniyle önceki hafta ameliyat olan yönetmen Onur Ünlü’den sonra, pop müziğin 56 yaşındaki güçlü yorumcusu Nilüfer de göğüs kanseri olduğunu açıkladı.





Haftaya ameliyat olacak





İki gün önce doktoru Meral Demirel’e yaptırdığı muayene sırasında kendisine kanal içi erken evre meme kanseri teşhisi konulduğunu belirten Nilüfer, KKTC’de vereceği konserini aniden iptal edince hastalığını açıklamak zorunda kaldı.





Ünlü sanatçı, hemen bir ameliyat programı yapıldığını ve önümüzdeki günlerde operasyon geçireceğini söyledi. Moralinin yerinde olduğunu belirten Nilüfer, “Herhangi bir sorun çıkmadan bu hastalığı atlatacağım” dedi.