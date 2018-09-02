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Nilüfer: Aşık olup öteki mememi de kaybedemem

"Hayatımda bir erkek olmasını hayal bile edemiyorum"

02 Eylül 2018 14:51

Türkiye’nin önde gelen şarkıcılarından Nilüfer, son dönemde duygusal açıdan birlikte olduğu biri olmadığını belirterek, "Hayatımda bir erkek olmasını hayal bile edemiyorum. Kimseyi çekemem artık. Âşık olup öteki mememi de kaybedemem, bir tane yeter” dedi.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Nilüfer, aşk hayatına vakit ayrıma için içinde istek olmadığını belirterek, “Yeniden o problemleri yaşamak istemiyorum. Kimseye dert laf anlatacak halim yok” ifadelerini kullandı. Nilüfer, şöyle devam etti:

"Benim aşk hayatım artık kızım, işim, kedilerim, bahçedeki çiçeklerim, domateslerim biberlerim. Benim aşklarım bunlar. Hayatımda bir erkek olmasını hayal bile edemiyorum."

*Cengiz Semercioğlu'nun Nilüfer ile yaptığı röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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