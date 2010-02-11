Nilgün Türker: Katili teşhis edebilirim





T24- Hâlâ failleri bulunmayan suikastlarda yakınlarını kaybedenler bugün Meclis Başkanı ve Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşmek için Ankara'da buluştu. Amaçları faillerin bulunması için siyaseti harekete geçirmek olan aileler MHP'den kimseyle görüşmezken, Sendikacı Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler Soydan, ''Bunca yıldan sonra delillerin karartılması korkumuz var ama tanıkları nasıl karartacaklar? Babam vurulduğunda yanındaydım, katilini tanıyorum onu teşhis edebilirim" diye konuştu.



Sabahattin Ali, Orhan Yavuz, Doğan Öz, Necdet Bulut, Abdi İpekçi, Akın Özdemir, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Sevinç Özgüner, Kemal Türkler, İlhan Erdost, Çetin Emeç, Turan Dursun, Muammer Aksoy, Musa Anter, Uğur Mumcu, Nesimi Çimen, Metin Altıok, Behçet Aysan, Hasret Gültekin, Onat Kutlar, Yasemin Cebenoyan, Hasan Ocak, Metin Göktepe, Necip Hablemitoğlu ve Hrant Dink... Kimi 62 yıl önce, kimi yakın tarihte hala failleri bulunamayan suikastlere kurban giden isimler bugün ilk kez biraraya geldi.









Ailelerin CHP Grubu'nu ziyaretlerinde ise hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi tarafından sözünün kesilmesine sinirlendi.





MHP'DEN KOMİSYON TALEBİNE OLUMSUZ YANIT



Beklenmeyen gerginlikler yaşandı ama sonuçta MHP dışındaki tüm partiler, cinayetlerin aydınlatılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebine olumlu yaklaştılar.





ÜSKÜL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nu ziyarette ise duygusal anlar yaşandı. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Komisyon Başkanı Zafer Üskül gözyaşlarını tutamadı.





YILLARDIR BİR GİZİN PEŞİNDEYİZ



Ziyaretlerin ardından Can Yoldaşları gazetecilerin sorularını yanıtladı.









Bu arada söz alan Sendikacı Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler Soydan, ''Bunca yıldan sonra delillerin karartılması korkumuz var ama tanıkları nasıl karartacaklar? Babam vurulduğunda yanındaydım, katilini tanıyorum onu teşhis edebilirim. Çünkü babam gözümün önünde vurulduğunda 18 yaşındaydım'' diye konuştu.

''Sizce bu cinayetlerin aydınlatılmasında siyasi irade yeterli olacak mı?'' sorusunu Abid Dursun, ''Cinayetlerin aydınlatılmasında herkese görev düşüyor. Yargıya, Meclis'e, medyaya ve halka görev düşüyor'' şeklinde yanıtladı.