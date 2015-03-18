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Nilgün Belgün: Genç erkeklerden teklifler alıyorum

Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün, 'son günlerde zengin kadınlarla aşk yaşamak isteyen bazı genç erkeklerin türediğini' söyledi

18 Mart 2015 21:24

Tiyatrocu Nilgün Belgün, son günlerde zengin kadınlarla aşk yaşamak isteyen genç erkeklerin türediğini ve Twitter üzerinden bu kişilerden teklif aldığını söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, bir magazin programına konuk olan Nilgün Belgün, ilginç açıklamalarda bulundu. Nilgün Belgün, yöneltilen bir soru üzerine erkeğe para yedirecek bir kadın olmadığını belirtti.  Zor şartlarda PARA kazanan bir kadın olarak hayatına girecek erkeğin mutlaka iş sahibi olması gerektiğini ifade eden Nilgün Belgün, son günlerde zengin kadınlarla aşk yaşamak isteyen bazı genç erkeklerin türediğini ve Twitter üzerinden de bu tarz teklifler aldığını söyledi.

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