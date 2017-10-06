Nilgün Belgün 41. sanat yılını sahnede kutlayacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TİYATRO ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün, 41. sanat yılını sahnede sanatseverlerle birlikte kutlayacak.

Nilgün Belgün, “İçimdeki Kadın: Aşk ve Komedi” adlı kitabından sahneye uyarladığı “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” isimli müzikli ve danslı gösterisini, 23 Ekim Pazartesi akşamı Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde 500’üncü kez sanatseverlerle buluşturacak. Usta oyuncu, kendi hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi”nin 500’üncü gösterisinde, 41’inci sanat yılını da sahnede sanatseverlerle birlikte kutlayacak.

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