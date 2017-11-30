Nil Karaibrahimgil takvimini, Emre Kongar da sevilen kitaplarını imzalayacak

İSTANBUL, (DHA) - D&R,Türkiye mağazalarında düzenlediği D&R Live etkinlikleri kapsamında en çok okunan kitaplar ve en sevilen yazarlar ile kitapseverleri buluşturmaya devam ediyor. Cumartesi günü Nil Karaibrahimgil, D&R Akasya\'da, pazar günü de Emre Kongar D&R İstinye Park\'ta sevenleriyle buluşacak.

NİL’ İN KIZLARI TAKVİMİ İMZALANACAK

Yıllardır kız çocuklarına yardım etme hayali kuran ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile ‘’Nil’ in Kızları Burs Fonu’’nu kurarak bu hayalini gerçekleştirdi. Burs fonuna katkı amacıyla hazırladığı takvim, D&R mağazalarında ve dr.com.tr\'de satışa sunuldu. Projeyle ilgili olarak ünlü sanatçı, cumartesi günü saat 15.00\'te D&R Akasya\'da gerçekleştirilecek imza gününde sevenleriyle bir araya gelecek.

TOPLUM BİLİMCİ YAZAR EMRE KONGAR, D&R İSTİNYEPARK\'TA

Kaleme aldığı yazıları ve dikkat çekici araştırmaları büyük ses getiren toplum bilimci, Prof. Dr. Emre Kongar, 3 Aralık Pazar Günü saat 15.00\'te D&R İstinye Park\'ta sevenleriyle bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak.

ANKARA, ÇORLU, İZMİR VE GAZİANTEP\'TE İMZA GÜNLERİ

10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kısa sürede çok satanlar listesine giren \'Tebrikler Kovuldunuz\' kitabını 2 Aralık Cumartesi Günü saat 14.00’de D&R Armada Ankara’ da imzalayacak.

Son kitabı \'Güzel Kaybettik\' ile adından sıkça söz ettiren Caner Yaman da cumartesi günü 15.00’de Çorlu Orion D&R\'da sevenleri ile bir araya gelecek.

Cumartesi günü ayrıca gazeteci Aslı Şafak \'Bana Bana Hep Bana\' kitabıyla 16.00\'te D&R İstinye Park\'ta, Süreyya Ülkü Güler, kızı İnci ile çıktığı yolculuğunu anlatan kitabı, \'Cennette Bir İnci Günü\' kitabı ile saat 15.00’ da D&R Emaar’da, yeni annelerin çocuk büyütme sürecinde yaşadıklarını esprili bir dille kaleme aldığı \'Emiyor Mu\' kitabı ile fenomen haline gelen Hande Birsay da saat 15.00’de D&R Forum Bornova’ da sevenleri ile bir araya gelecek.

PERİHAN GÜN VE ALİ ÖZTUNÇ PAZAR GÜNÜ D&R\'LARDA

3 Aralık Pazar günü, genç yazar Perihan Gün, \'Öldüm Çık\' kitabını saat 15.00’ da D&R Kanyon’ da, CHP Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç da Aşık Mahzuni Şerif\'in hikayesini anlattığı kitabını Gaziantep Prime Mall D&R\'da saat 16.00’ da imzalayacak.

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