Nil Karaibrahimgil çocuk özlemi çekiyor

Neşet Ertaş'la yaşadığı polemik nedeniyle gündemde olan Nil Karaibrahimgil, çocuk özlemi çektiğini söyledi.



Türk halk müziğinin duayenlerinden Neşet Ertaş'tan yazdığı bir mektupla özür dileyen Nil Karaibrahimgil, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi reklamcı Serdar Erener'le ilişkisi sorulduğunda, "İnşallah bir gün evleniriz" dedi. Genç şarkıcı, çocuk özlemi olduğunu da itiraf ederek, "Herkese benzeyen bir çocuğum olmasını isterim" diye konuştu. Serdar Erene ise bu konuya, "Çocukları anneler ister, biliyorsunuz" diyerek farklı bir açıdan yaklaştı