Nikotinsiz sigara geliyor

Kyoto Üniversitesi Araştırma Enstitüsü uzmanları, tütün yapraklarındaki nikotin geninin bulunmasıyla günün birinde nikotinsiz sigara üretimi yapılması konusunda bilimsel ilerleme kaydettiklerini açıkladı.Bugüne kadar tütünün köklerinde nikotin bulunduğu, nikotinin köklerden yapraklara geçtiği biliniyordu, ancak ilk kez bu transferin kökeninde bulunan bir gen bulunduğu belirtiliyor.Belçika’daki Gand Üniversitesi araştırmacılarıyla birlikte çalışan Japon uzmanlar, bu gene “Nt-JAT1” adını verdi.Günün birinde yapraklarında nikotin barındırmayan tütün çeşitleri geliştirilmesinin mümkün olduğunu düşünen araştırmacılar, böylece sigara içenlerin bağımlılıklarından, başka ürünler kullanmaksızın kurtulabileceklerini belirtiyor.Bu genin keşfinin, ayrıca tıp, eczacılık ve tarım alanında yeniliklere kapı açabileceği düşünülüyor.