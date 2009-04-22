Nikotin sakızında ağız kanseri riski

Sigarayı bırakmaya yardımcı olarak kullanılan nikotin sakızlarının kanser yapma riski bulunduğu bildirildi.



Ağız kanseriyle nikotin arasında bağlantı bulan bilim insanları, nikotin sakızı ve pastili gibi uzun süre ağızdan nikotin alımının, bu hastalık riskinin daha da yükselmesine yol açabileceğini belirttiler.



Times gazetesinin haberine göre, Londra Üniversitesinin araştırmasında, ağız kanserinde yaygın görülen genetik bir mutasyonun etkilerinin, sigara bırakma ürünlerindeki nikotinle daha kötü hale gelebildiği saptandı.



Araştırma başkanı Muy-Teck Teh, "İnsanları sigarayı bırakmaya teşvik etmenin önemini biliyoruz, ancak araştırmamız sakızlarda ve pastillerde bulunan nikotinin ağız kanseri riskini artırabildiğini gösterdi" dedi.



Sigara içmenin çok daha tehlikeli olduğunu hatırlatan Dr. Teh, nikotin sakızı ve benzeri maddeleri aşırı dozda kullanmamak ve kullanma talimatına sıkı sıkıya uymak gereğine işaret etti.



Public Library of Science One dergisinde yayımlanan araştırmada ağız kanserine yol açan FOXM1 geni incelendi. Dr. Teh, "Ağzınızda FOXM1'in yüksek seviyede olduğunu gösteren bir yara varsa ve nikotine maruz kalıyorsanız, bu yaranın kansere dönüşmesine yol açabilirsiniz" dedi.



Dr. Teh, ne tek başına FOXM1'in artmasının ne de tek başına nikotinin kanseri tetiklemeye yol açmayacağını da hatırlattı.



(AA)

