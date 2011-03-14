-NİKON DA DEPREM MAĞDURU ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Fotoğraf makinası üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından olan Nikon, Japonya'da meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrasında bölgedeki fabrikalarının hasar gördüğünü açıkladı. Nikon'dan yapılan açıklamada, profesyonel DSLR fotoğraf makineleri olan D3X ve D3S modellerinin yanısıra D700 model fotoğraf makinelerinin de üretildiği Sendai'deki fabrikanın yanısıra Miyagi'deki üretim tesislerinde de hasar oluştuğu duyuruldu. Açıklamada, gerekli adımların hemen atıldığı, ilk olarak bir ''acil durum merkezi'' kurulduğu belirtildi. Firma, bu merkezce yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir açıklamanın kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi. Nikon'dan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre çalışanları arasında yaralıların bulunduğuna da yer verildi. Çalışanları ve ailelerinin felaketten ne ölçüde zarar gördüğü konusunda sağlıklı bilgi toplamaya çalışıldığına da açıklamada yer verildi. Nikon, Japon Kızılhaçı aracılığı ile deprem kurbanlarının yakınlarına 100 milyon yen bağışladığını da duyurdu. -HONDA ÜRETİMİNİ 20 MART'A KADAR DURDURDU Japon otomobil şirketi Honda ise ülkedeki tüm üretimini 20 Mart'a kadar durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunu vuran şiddetli deprem ve ardından yaşanan tsunami nedeniyle Japonya'daki tüm üretimin en az 20 Mart'a kadar durdurulduğu bildirildi. Honda, ülkedeki tüm fabrikalarını kapattığını belirtti. Honda, Japonya'da ocak ayında 69 bin 170 adet otomobil üretti. Bu miktar, tüm üretiminin yüzde 22'sini teşkil ediyor. Japon otomotiv devi Toyota da bugün Japonya'daki üretiminin tamamını 16 Mart'a kadar durdurduğunu açıklamıştı. Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre, üretimi bir gün durdurmanın kara etkisi Toyota için yaklaşık 6 milyar yen (73,3 milyon dolar), Honda ve Nissan için yaklaşık 2 milyar yen (24,4 milyon dolar) olacak. Japon elektronik şirketi Sony'nin hisseleri, şirketin deprem ve tsunamiden etkilenen bölgedeki 8 fabrikasında üretimi durduğunu açıklamasının ardından yüzde 9,1 değer kaybetti. Şirket, söz konusu fabrikalarda üretimin yeniden ne zaman başlayacağını bilmediğini de duyurdu. Japonya'daki 4 montaj fabrikasını kapatan Nissan'ın hisseleri de yüzde 9,5 değer kaybetti. Yarı iletkenler ve nükleer reaktörler üreten Toshiba'nın hisseleri de yüzde 16 düşerken, şirket kuzeydeki çip fabrikasında üretimin ne zaman başlayacağından emin olmadığını kaydetti. Nükleer güç ekipmanları üreten rakip şirket Hitachi'nin hisseleri de yüzde 16 geriledi.