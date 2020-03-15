Nike, Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde birçok mağazasını kapatıyor

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Spor sektörünün en büyük şirketlerinden Nike, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için ABD, Kanada, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, kararın pazartesiden (16 Mart) 27 Mart'a kadar uygulanacağı belirtildi. Şirket sözcüsü, işçilere bu süre zarfında tam olarak ödeme yapılacağını söyledi.

Nike, salgının günlük değerlendirmelerine bağlı olarak hâlâ birçok ülkede mağazalarını açık tutuyor. Salgının ortaya çıktığı Çin'in çoğunda ve etkisinin hissedildiği Güney Kore, Japonya ile "diğer birçok ülkede" mağazalar açık tutuluyor.

Nike'ın haricinde Apple, Patagonia, Warby Parker, Urban Outfitters, Glossier ve Allbirds gibi ünlü şirketler mağazalarını kapatma kararı alırken, Walmart ve Lululemon ise mağazaların çalışma saatlerinde kesintiye gitti.

Ayrıca İtalya ve Fransa'da 'gerekli olmayan' tüm mağazaların kapatılmasına karar verildi.

Nike, 2019 yılının sonunda ABD'de 384, uluslararası alanda 750'den fazla mağazaya sahipti.