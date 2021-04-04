Nike'ın dava açtığı insan kanı kullanılan ayakkabıları tasarlayan MSCHF: Bu bir sanat eseri

Nike'ın dava açtığı, gerçek insan kanı kullanılarak yapılan "Şeytan Ayakkabıları" modelini tasarlayan MSCHF isimli sanat kolektifi, tartışmalı ayakkabıların "sanat eseri" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, izinleri olmadan ayakkabıların tasarlandığını söyleyen Nike'ın açtığı davayı kazanmasının ardından açıklama yapan MSCHF sanat kolektifi, "İnsanların gözlemlemesi, hakkında konuşması, satın alması ve sahip olması için sanat ürettiklerini" söyledi. MSCHF, Şeytan figürünün İsa kadar sanat tarihinin bir parçası olduğunu savundu. Nike'la herhangi bir ilişkileri olmadığını yineleyen kolektif, dava açılmasına "şaşırdıklarını" söyledi.

MSCHF ile işbirliği yapan rapçi Lil Nas X de 666 tane üretilen ayakkabının son modelini çekiliş yapma planının iptal olduğunu duyurdu. Takipçilerine "İnternetteki inekler yüzünden hukuki gerekçelerle bu çekilişi yapamayacağım" diyen Lil Nas X, "İfade özgürlüğü camdan uçmuş" dedi.

MSCHF de gerçek insan kanı bulundurduğu ve Şeytan teması nedeniyle tepki çeken ayakkabıların "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu söyledi.

Nike, ayakkabıların tasarım sürecinde kendi izinlerinin alınmadığını söylemişti.

TIKLAYIN - Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine açtığı davayı kazandı