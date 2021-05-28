Nike, cinsel saldırı soruşturmasında iş birliği yapmadığı gerekçesiyle Neymar'la çalışmayı bıraktığını açıkladı

T24 Dış Haberler

ABD'li spor giyim devi Nike, bir çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları hakkında yürütülen soruşturmada "iyi niyetli bir şekilde iş birliği yapmadığı" gerekçesiyle Brezilyalı futbolcu Neymar ile çalışmayı bıraktığını duyurdu.

Suçlamalara göre olay 2016'da meydana geldi ve 2018'de Nike'a bildirildi. Şirket soruşturmanın sonuçlanmadığını ifade etti.

Neymar'ın sözcüsü ise Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalarda Neymar'ın suçlamaları reddettiğini ve Nike ile iş birliğini kendi isteğiyle bitirdiğini söyledi.

Nike ve Neymar spor tarihinin en yüksek profilli sponsorluk anlaşmalarından birine 2020'nin Ağustos ayında son vermişti. Sözleşmenin neden sonlandırıldığı o zaman açıklanmamıştı.

Nike'tan yapılan açıklamada, "kesin kanıtlar olmadan Neymar'ı suçlamanın doğru olmayacağını" ancak ünlü futbolcu soruşturma sırasında Nike yetkilileriyle "iyi niyetli bir şekilde iş birliği yapmadığı, bu yüzden de çalışmaya son verdiklerini" belirtti.