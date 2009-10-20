Nikaragualılar sahtekâr, Kanadalıları yeteneksiz!

İngiltere’de 2006 yılına kadar devam eden uygulama kapsamında İngiliz büyükelçilerin, bulundukları ülkelerle ilgili Londra’ya gönderdikleri değerlendirme notları ortaya çıktı.



Bilgi edinme hakkı yasası kapsamında açıklanan notlara göre, eski İngiliz elçileri Nikaragualıları sahtekâr, Kanadalıları yeteneksiz, Taylandlıları ahlaksız olarak tanımlamış.



İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin talebi üzerine açıklanan belgelerden birinde, 1967’de Nikaragua’daki görevi sona eren İngiliz Büyükelçi Roger Pinsent “Korkarım, ortalama bir Nikaragualının en sahtekâr, en güvenilmez, vahşi ve alkolik Latin Amerikalılardan biri olduğu şüphe götürmez” diye yazmış.



1981-1984 yılları arasında İngiltere’nin Kanada misyonu Yüksek Komiserliği’ni yürüten Lord Moran, Kanada halkının “kısıtlı yeteneklerini” şöyle anlatmış: “Edebiyat, tiyatro, kayak ya da herhangi başka bir işte ortalama yetenek sergileyen herhangi biri ulusal bir figür haline geliyor. Kalabalıktan ayrılan herhangi biri göklere çıkarılıyor ve kendisine hemen Kanada Şeref Nişanı veriliyor.” 1967’ye kadar Tayland’da büyükelçilik yapan Anthony Rumbold’un notu ise şöyle: “(Taylandlıların) edebiyatı, resim sanatı yok. Sadece tuhaf bir müzikleri var. Heykel, seramik ve dans kültürlerini de başkalarından almışlar. Mimarileri monoton, iç dekorasyonlarıysa korkunç. Zenginlerin en büyük zevki kumar ve golf. Hepsinin ortak zevki ise ahlaksızlık.”