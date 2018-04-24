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Nikahtan bir gün sonra kaybolan emeklinin ölüm nedeni otopside belirlenecek

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da Elif Efe (36) ile nikahı kıyıldıktan bir gün sonra ortadan kaybolan ve bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulunan işçi emeklisi Metin Efe'nin (61) kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek

24 Nisan 2018 17:58

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da Elif Efe (36) ile nikahı kıyıldıktan bir gün sonra ortadan kaybolan ve bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulunan işçi emeklisi Metin Efe\'nin (61) kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Mecidiye Mahallesi Behti Sokak\'ta dün bir inşaata çalışan işçiler, altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gördü. İşçilerin haber vermesi üzerine evin sahibi olan ve yalnız yaşadığı belirtilen Güngör Yavuz (50), evininin arka bahçesinde arkadaşı Metin Efe\'nin cesediyle karşılaştı. Güngör Yavuz, arkadaşı Metin Efe\'nin bir hafta önce evine geldiğini söyleyerek, \"Metin, geceyi bu evde geçirdi. Ben sabah erkenden evden çıkmıştım. Kendisi de benden sonra çıkıp gidecekti. Ben onun gittiğini sanıyordum\" dedi.
Sırtında, düşmeye bağlı olduğu sanılan yara izi olan Metin Efe\'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Metin Efe\'nin bir hafta önce Antalya\'dan gelen ve kendisinden 25 yaş küçük olan Elif Efe ile nikah kıydığı, ertesi gün ise ortadan kaybolduğu belirtilirken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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