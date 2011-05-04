Nikahsız yaşama devlet müdehalesi!

T24 - Devlet, ahlaki yozlaşma ve nikahsız birlikte yaşamın aile kurumunu tehdit ettiğini öne sürerek harekete geçti. Başlatılan projeyle gençler nikaha davet edilecek.



Devlet, nikahsız yaşama karşı propaganda seferberliği başlatıyor. Akiam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Selma Aliye Kavaf'a bağlı Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Aile 2023 Vizyonu' belgesinde ahlaki yozlaşma ve nikahsız birlikte yaşamın aile kurumunu tehdit ettiği vurgulandı. Nikahlı yaşam için start veren bakanlık, kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışma yürütecek.



Belgede, aile, kadın, çocuklar ve özürlülerle ilgili çarpıcı hedefler yer aldı. İşte aile vizyonundan satırbaşları:





SOSYAL RİSK HARİTASI



- Türkiye'nin 'Sosyal Risk Haritası' çıkarılarak, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri tek elden yapılacak.



- Kadın okur yazarlığı en yüksek seviyeye çıkarılacak. Kadınlara hayat boyu eğitim imkanı sağlanacak.



- Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 35'e yükseltilecek.



- Yeni yetişen nesillerin zayıflayan aile algısını kuvvetlendirecek uygulamalara öncelik verilecek.



- Hukuk devletinde kurumsal aile yapısının temeli olan hukuki bağ (nikah) vurgulanarak 'nikahsız birlikte yaşamaların' ve ahlaki yozlaşmanın, bu kurumu tehdit ettiği, kamu kurum ve kuruluşları ile medya ve sivil toplum kuruluşları tarafından eşgüdüm halinde toplumun tüm katmanlarına anlatılacak şekilde çalışmalar yapılacak.





PROFESYONEL KORUYUCU AİLE



- Kanunla ihtilafa düşen 'suça sürüklenen veya suç mağduru olan çocukların' ifade ve beyanları 'tek merkezde' alınarak, her türlü travma ve örselenmeye karşı korunmaları sağlanacak.



- Her çocuğun mutlaka bir aile yanında yaşamını sürdürmesi için, sosyal yoksunluğu olan çocukların yatılı kuruluş bakımı yerine 'Profesyonel Koruyucu Aile veya Evlat Edindirme Sistemi' içinde yetişmesi sağlanacak.





YAŞLANMA ENSTİTÜSÜ GELİYOR



- Ulusal Yaşlanma Eylem Planı hayata geçirilerek 'Yaşlanma Enstitüsü' kurulacak ve tüm yaşlılar 'bakım sigortası'ndan yararlandırılacak.



- Bakıma ihtiyaç duyan tüm bireylere 'Eğitimli Bakım Elemanı' temin edilecek.