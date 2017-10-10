Nikahsız eşini öldüren sanığa tahrik indirimiyle 20 yıl hapis

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ayrı yaşadığı nikahsız eşi 47 yaşındaki Fatma Özkale\'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 49 yaşındaki Halit Küçük, savunmasında eşinin çocuğunun kendisinden olmadığını söylediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, ömür boyu hapis cezası veridği Küçük\'ün cezasını cinayeti tahrik altında işlediği kanaatiyle 20 yıla indirdi.

10 yıl önce eşinden boşanan 4 çocuk annesi Fatma Özkale, Halit Küçük ile nikahsız birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 1 çocuğu olan Küçük de evinin tapusunu Özkale\'nin üzerine yaptı. İddiaya göre sık sık tartışan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrıldı. Halit Küçük, 20 Temmuz\'da merkez Çukurova İlçesi 100\'üncü Yıl Mahallesi\'nde Fatma Özkale\'yi evinde ruhsatsız tabancayla öldürdü. Tutuklanan Küçük hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KENDİMİ KAYBETTİM

Adana 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan Halit Küçük, eşinin oturdukları evin üst katını yaptırma ısrarı nedeniyle ayrıldıklarını belirterek savunmasında şunları söyledi:

\"Olaydan 3 yıl kadar önce ev tartışması nedeniyle ayrıldık. Ben evin parça parça yapılmasını istedim. Ancak Fatma evi bir an önce bitirip alt katı kiraya vermek istedi. Maddi durumumuz buna yeterli olmadığı için karşı çıktım. Bunun üzerine Fatma, \'Benimle aynı fikirde değilsen defol git\' dedi. Ben de evden ayrıldım. Müşterek bir çocuğumuz olduğu için ben eve gelip gidiyordum. Evin bir takım masraflarını karşılıyordum. Birkaç defa barışmak istedim. İlk evliliğinden olan kızlarının karşı çıktığını söyledi. Olay günü eve gittiğimde yine barışmak amacıyla konuştum. Bana \'Adam mı oldun. Seni adam yerine koysaydım resmi nikah yapardım\' dedi. Sinirlenmeye başlayınca, dostu olduğunu ve çocuğumuzun da benden olmadığını söyleyip ağır küfürler etmeye başladı. Ben kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde elimde silah vardı, Fatma koltukta kanlar içinde oturuyordu. Polisi ve ambulansı aradım. Hatta olayın şokuyla adresi bile yanlış tarif etmişim.\"

Mahkeme heyeti, ilk celsede kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Küçük\'ün, cinayeti tahrik altında işlediğine kanaat getirerek. cezayı 18 yıla indirirken ruhsatsız silah suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi.



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