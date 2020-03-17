Nikâhlarda 'Koronavirüs' dönemi; katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla nikâh törenleri en fazla 10 kişinin katılımıyla sınırlandırıldı. Belediyeye ait nikah salonundaki fazla sandalyeler bu karar doğrultusunda kaldırılırken, geriye kalan 10 sandalye ise aralarında birer sıra boşluk bırakılarak yerleştirildi.

Karar bugün itibariyle uygulamaya konulurken, nikâh törenlerini iptal ya da ertelemek isteyen çiftlerin belediyenin evlendirme memurluğuna bizzat müracaat etmeleri istendi.

Tüm bunların yanı sıra belediye, 10 misafirle sınırlandırdığı nikâh salonundaki oturma düzenine Koronavirüs ayarı yaptı. Bu kapsamda belediye yetkilileri fazla olan sandalyeleri kaldırırken, 10 kişilik sandalyeyi de aralarında birer sıra boşluk bırakarak yerleştirdi. (İHA)