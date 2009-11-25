Nikahının kıyılacağı gün öldü

Bartın'ın merkeze bağlı Çiftlik köyünde, rahatsızlanarak sabaha karşı ölen gencin, bugün nişanlısı ile nikah yapmak için belediyeden tarih aldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Baklacıoğlu Mahallesi'nde Sefa Karan'da (25) dün akşam saatlerinde karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine baba Nurettin Karan telefonla 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdi.

Gelen sağlık ekibindeki doktor, Karan'da ishale bağlı sıvı kaybı olduğunu ve tansiyonunun düştüğünü belirterek, tuzlu ayran içirilmesi tavsiyesinde bulunarak evden ayrıldı.

Aradan bir süre geçmesine rağmen Karan'ın durumunda değişiklik olmayınca evlerinde bulunan komşuları Cengiz Çak, 112 Acil Servis'i yeniden aradı. Ekibin, bu kişinin aile doktoruna başvurulması yönünde yanıt verdiği öne sürüldü.

Bu kez Esenyurt Aile Hekimliği'ni arayarak konuyu aktaran Çak'a hastanın sağlık ocağına getirilmesinin istenmesi üzerine Karan'ın durumunun kötü olduğu aktarıldı.

Daha sonra eve gelen doktor, yaptığı incelemede Karan'ın ölmüş olduğunu belirledi.

Anne Selma Karan tek evlatları olan oğlunun ölümünden çok büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti, baba ise olayda doktorun ihmalinin bulunduğunu iddia etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve olayı öğrenince köye gelen Karan'ın nişanlısı Gülden Aytürk de düğün hazırlıkları yaptıklarını belirterek, ''Dün, Kurban Bayramı'nın 4. günü yapılacak düğün merasimi için gelinlik ve damatlığı almıştık, hazırlıklarımız tamamdı. Bugün için de belediyede nikahımız kıyılacaktı'' dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, geçmişte kalp damar yollarında rahatsızlığı olduğu belirtilen Karan'ın son günlerde yaşadığı enfeksiyonun da bu hastalığını tetiklemesinden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceğini, 112 Acil Servis doktoru hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kalp rahatsızlığından dolayı askere gidemediği öğrenilen Karan'ın cenazesi, köylerindeki camide kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.