‘Nikâh testinde HIV olduğumu öğrendim’

Fuat Y. nikâh hazırlıkları sırasında yaptırdığı test sonucunda HIV virüsü taşıdığını öğrenince nişanlısından 'kanserim' diyerek ayrıldı, işinden oldu. Fuat, onu tedaviden çok, insanların önyargılarının yorduğunu söyledi ...

“Adı Fuat. Soyadını saklamak istedi. Resmini basamadığımız için anlatmak istedim; kendisi esmer ve son derece yakışıklı bir Türk erkeği. Bir yıl önce HIV pozitif olduğunu öğrenince, hayatı yıkılmış. Şimdi, düzenini yeni baştan kurmaya çalışıyor. Kendisiyle Pozitif Yaşam Destek Merkezi'nde buluştuk. İşte anlattıkları:



* Hastalanmadan önce nasıl bir hayatınız vardı?



Adım Fuat Y. 28 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbullu'yum. İlkokulu ve ortaokulu İstanbul Kadıköy'de, üniversiteyi ise Sakarya'da okudum. Makine mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2001 yılında, profesyonel olarak iş hayatına atıldım. Son iki aya kadar iş hayatım gayet güzel bir şekilde devam ediyordu. Ama şu anda işsizim. Oysa yurtdışında dahi çalışmıştım, gerçekten çok iyi bir özgeçmişe sahiptim.



Önce konduramadım!



* HIV pozitif olduğunuzu ne zaman öğrendiniz?



Evlenmeden 10 gün önce öğrendim. 2007 yılının mayıs ayıydı. Evlilik arifesindeydim. 18 Mayıs'ta evlenecektim. Davetiyelerimiz dağıtılmış, evimiz döşenmişti. Hastalığım, resmi nikâh işlemleri için rutin olarak gerçekleştirilen testleri yaptırırken ortaya çıktı. Kanımda, HIV pozitif bulgusuna rastlandı. Bu durumu öğrendiğim gün, müstakbel eşim de yanımdaydı. Hemşire beni başka bir odaya çağırıp, durumumu anlattı.



* O anda neler hissettiniz? Ağladınız mı ya da bayıldınız mı? Kafanızda hiç böyle bir şüphe var mıydı?



Hiç beklemiyordum, şoka girdim. HIV pozitif olabileceğimi asla düşünmezdim. Hiçbir şey yapamadım, hiçbir tepki veremedim. Tanrı, o an bana güç verdi. Hemen nişanlımın yanına gittim ve onu alıp, hiçbir şey yokmuş gibi evine bıraktım. Ertesi gün, test tekrarlandı. Ben de, test tekrar sonuç verene kadar hiç kimseye bir şey söylemedim. Bu arada, düğün hazırlıkları devam ediyordu. İkinci testten de pozitif sonuç gelince, durumu ilk olarak anneme söyledim. Arabanın içindeydik. Kendisi bana inanmadı, ona yalan söylediğimi zannetti. Nişanlım ve ben, görücü usulü ile evlenmeye karar vermiştik. Annem, evlilik kararından dönmek için böyle bir yalan uydurduğumu düşündü.



Korunmayı bırakmıştım



* Seks yaparken, korunmuyor muydunuz?



Yurtdışındayken korunuyordum ama hastalığım Türkiye'deyken meydana geldi. Çok saçma bir düşünce ama insan kendi ülkesinde cinsel olarak da korunma gereği duymuyor. Benim bu hastalığı Türkiye'de kaptığım belliydi. Bir-iki haftada sonucu ortaya çıkacak üçüncü bir test yapılmasına karar verildi. Bu arada nişanlımla hiç birlikte olmamıştık. O yüzden içim çok rahattı. Doktora sordum ve HIV pozitifin aynı bardağı kullanmakla ya da öpüşmekle bulaşmayacağını öğrendim.



Nişanlıma 'kanser oldum' dedim



* Hastalığınızı öğrenince, korktunuz mu? Hiç ölümü düşündüğünüz oldu mu?



O an sadece, bütün bu sorunu nasıl çözeceğimi düşünüyordum. Kendimi unuttum. Durumumu aileme açıkladım; anneme, babama ve kız kardeşime söyledim. Şoke oldular. Ben ailemin tek erkek çocuğuyum. Babamda o günden sonra panik atak oluştu. Artık, kapalı yerde kalamıyor. Bu şartlar altında evlenmeme mani bir durum yoktu ama ben bu sorumluluğu almak istemedim. Bu şekilde evlenen birçok insan var. Ancak ben kendi adıma düşündüğümde, nişanlımla aramda çok büyük bir aşk da olmadığından, hayatım boyunca ona bu tedirginliği yaşatmaya hakkım yoktu. Ailece, başkalarına kanser olduğumu söylemeye karar verdik. Nişanlıma ben, ailesine ise ailem durumumu açıkladı. Nişanlım çok ağladı. Yine de benimle evlenmek istediğini, bu durumda beni bırakamayacağını söyledi. Neyse ki onu ikna ettim. Üzerimden büyük bir yük kalktı.



* İş yerinizdekilere ne dediniz? HIV pozitif olduğunuzu itiraf ettiniz mi?



İş yerinde çok sevdiğim bir şefim vardı. Bir tek ona doğruyu söyledim. Bana düğün için bir hafta izin verdiler. Geri döndüğümde, hastalığımı herkes biliyordu. Bana kuşkulu gözlerle bakıyorlardı. Çalışma arkadaşlarımın huzursuz olduğunu hissettim. Sonra, bana durumu nazik bir dille anlatıp çıkışımı verdiler. Bu hastalıkla yaşamaya hazırlanırken, işsiz kaldım. Kullandığım ilaçlar pahalı. SGK, sadece 6 ay ilaçların masraflarını karşılıyor. Yeşil Kart aldım ve iş arıyorum.



Etiketleniyorsunuz!



* Yeni işyerinize hastalığınızı açıklayacak mısınız?



Hayır. Çünkü HIV pozitif hastasıysanız, etiketleniyorsunuz. Bana ne kadar pozitif yaklaşırlarsa yaklaşsınlar; iş hayatımda da, arkadaş ortamımda da bu önyargı kalkana kadar anlatmamaya kararlıyım. Çünkü bu durumları çok yaşadım. Tabii ki çalışacağım ama durumu herkesten saklayacağım.



HIV taşımayan biriyle rahatlıkla evlenirim



* Bundan sonra evliliği düşünüyor musunuz?



Evliliği düşünüyorum ama evleneceğim insan benim bu durumumu bilen ve kabullenen biri olmalı. Tedaviye başladıktan sonra diğer HIV pozitif insanlarla da tanıştım. Onların arasında HIV negatif insanlarla evlenen kişiler de vardı. Korunduktan sonra, kesinlikle hiçbir sorun yok. HIV pozitifli bir insan yatalak bir insan değil, ilaçlarıyla çok daha sağlıklı hale gelen bir insandır. Yedikleriyle ve içtikleriyle, normal bir insandan daha sağlıklı bir hayat sürer. Bu hastalığın üzerindeki etiket kalkınca, bizler de diğer kronik hastalar gibi algılanacağız. Ama şimdilik isimlerimizi ve yüzlerimizi saklamak zorunda kalıyoruz.” (SABAH)

