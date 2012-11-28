Nikah dairelerine '12.12. 2012' rekor başvuru

Hayatlarını 12.12.2012 tarihinde birleştirmek isteyen çiftler, İzmir'deki evlendirme dairelerinde yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Nikah dairelerine yapılan başvuru sayıları, normal dönemlere göre yaklaşık 3 kat arttı.

Hafta içi 5 ile 10 arası nikah töreninin düzenlendiği Karabağlar Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne 12.12.2012 tarihinde evlenmek için başvuranların sayısı 30'a ulaştı.

Günlük ortalama 10 nikahın kıyıldığı Karşıyaka Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne bu özel günde evlenmek için başvuranların sayısı ise 27 oldu. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, nikah salonunun kapasitesinin dolduğunu açıklayarak yeni talepleri geri çevirmek zorunda kaldı.

Bu tarihte nikah kıymak isteyen çiftlerin sayısı, İzmir'in en büyük iki ilçesinden Konak'taki Fuar Evlendirme Dairesi'nde 14'e, Bornova'da ise 30'a çıktı.

'Mutluluğu yakalama çabası'



Hayatlarını özel bir tarihte birleştirmek isteyen çiftler, İzmir'deki evlendirme dairelerinde yoğunluğa neden oldu.



Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Tatlıdil, insanların özel tarihlerde evlenmek istemesini “yaşamı anlamlaştırma ve mutluluğu yakalama çabası” olarak nitelendirdi.

İnsanoğlunun yaşamda en büyük acısının sosyal yalnızlıkla oluştuğunu dile getiren Prof. Tatlıdil, doğum günü, özel günler ve haftalar ile aynı sayıların bir araya geldiği tarihin “bireyin dünyada var oluşunu anlamlandırdığını” ifade etti.

Özel tarihlerde evlenme çılgınlığının popüler kültürün getirisi olduğuna dikkati çeken Tatlıdil, şunları kaydetti:

“Eğer doğum gününüzü kutluyorsanız ya da böylesi önemli bir günde evleniyorsanız dünyada var oluşunuz diğer insanlar tarafından önemseniyor demektir. Bu da özgüveni arttırır, birey olarak yalnız olmadığınızı hissettirir, diğer insanlarla birlik oluşturmanın hazzını yaşatır. Bu günlerde bir araya gelmek insanın yaşadığı alanda kabullenildiğinin de bir göstergesidir. İnsanların özel tarihlerde evlenmek istemesi, yaşamını anlamlaştırma ve mutluluğu yakalama çabasından kaynaklanıyor. Aslında yaşamımızı zenginleştiren belirli bir gün değil, o günde yaşadıklarımızdır.”

Üniversite öğrencisiyken evlenmek kararı aldılar



Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ayşe Deniz (23) ve Hırvat asıllı Berk Roberto Mrakovğiç de (23) 12.12.2012 tarihinde evlenmek için Bornova Belediyesi'ne 6 ay öncesinden başvuruda bulundu.

Ayşe Deniz, üniversite öğrencisi oldukları halde evlenme kararı aldıklarını, çünkü peş peşe aynı rakamların yer aldığı tarihin çok uzun bir süre daha yaşanmayacağını belirtti.

Berk Roberto Mrakovğiç ile ilkokul yıllarında tanıştıklarını ifade eden Ayşe Deniz, evlendikten sonra iyi birer iş bulmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Mrakovğiç de dünya evine girmek için sabırsızlandığını, evlendikleri günün herkesin aklında kalacağına inandığını söyledi.

Bornova Belediyesi nikah memuru Üzeyir Yıldız ise aralık ayında günde en fazla 8-10 nikah kıydıklarını, ancak bu özel tarihteki nikah sayısının 3 katına çıktığını belirtti.