Nijerya'yı kana bulayan Boko Haram, 5 köyü cesetle doldurdu!

Nijerya'daki Boko Haram terör örgütünün Baga kentini 'haritadan silerek' gerçekleştirdiği kıyımın ayrıntıları ortaya çıktı.

Guardian gazetesinden Monica Mark, kıyımdan kurtulanlarla konuşarak, saldırının geleceğini kimsenin anlamadığını, militanların önce asker sanıldığını anlatıyor.

'5 köy de ceset doluydu'

Tanıklardan biri "Beş köy geçtim, beşi de sadece cesetle doluydu" diyor.



Yusuf Sarkin, kendisini doğduğu kasabadan sürgüne yollayan katliam hakkında çok bir şey hatırlamıyor. Silah sesleri, çığlıklar, Baga'nın tozlu sokaklarında uçuşan kurşunlardan kendisini kurtarmaya çalışan çıldırmış bedenler... Tüm bunlar uzun ve korkunç bir bulanıklık içinde birbirine karışmış. Ama Sarkin'in zihninde dönüp duran başka bir şey daha var: O da 10 yaşındaki korkmuş oğlunun elini bırakmış olması.

Uydu görüntüleri de korkunç

Boko Haram örgütünün saldırısına uğrayan bölgelerin uydudan çekilen görüntüleri büyük bir tahribat yapıldığını ve ölü sayısının yüksek olduğunu gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasına göre, bu ay Baga ve Doron Baga'da 3 bin 700 yapı örgütün saldırılarında tahrip edildi.



Yaşanan şiddet olayları ve güvenliğin yetersiz olması nedeniyle Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın eline geçen bölgelere uluslararası gözlemciler ve medya girmekte zorlanıyor. Bu nedenle de bölgeden sağlıklı bilgi akışının zorlaştığı belirtiliyor.

Nijerya hükümeti bölgede 2 bin kadar kişinin öldürülmüş olduğu yolundaki haberleri kabul etmemiş, sadece 150 kişinin öldürüldüğünü savunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü'nden Adotei Akwei ise BBC'ye yaptığı açıklamada saldırının düzenlendiği bölgeye girişin hâlâ zor olmasına rağmen, Nijerya hükümetinin ölü sayısını önemli ölçüde düşük gösterdiğini söyledi.

Kasabalar haritadan silindi

Af Örgütü araştırmacılarından Daniel Eyre, "Bu ayrıntılı görüntüler, iki kasabada felaket boyutlarındaki tahribatı ortaya koyuyor. Kasabalardan biri dört gün içinde haritadan hemen hemen silinmiş durumda. Özellikle sivillerin hedef alındığı, evlerin, sağlık merkezlerinin ve okulların yakılarak bir harabe haline getirildiği görülüyor." dedi.

Nijerya'da Boko Haram bağlantılı şiddet eylemlerinde artış gözleniyor. Son bir hafta içinde çocuk yaştaki intihar bombacılarının da kullanıldığı çeşitli saldırılar düzenlendi.

Nijerya'da gelecek ay seçim yapılacak. Ancak ülkenin her bölgesinde seçimin gerçekleşebileceğinden kuşku duyuluyor.

'En ölümcül eylem'

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'nın kuzeydoğusunda komşu Baga ve Doron Baga kasabalarında düzenlenen saldırıların Boko Haram'ın en büyük ve en ölümcül eylemi olduğunu kaydetti.

Örgüt, 2 ve 7 Ocak tarihlerinde alınan uydu görüntülerine dayanarak Baga'da 620 kadar, Doro Baga'da da 3 bin 100'den fazla yapının tahrip edildiğini belirtti.

