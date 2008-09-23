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Spor

Nijeryalılar Newcastle United'a talip

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından kulüp başkanı Mike Ashley tarafından satışa çıkartılan Newcastle United Kulübü'ne Nijeryalı bir konsorsiyu

23 Eylül 2008 03:00

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından kulüp başkanı Mike Ashley tarafından satışa çıkartılan Newcastle United Kulübü'ne Nijeryalı bir konsorsiyumun talip olduğu bildirildi.

İngiltere Premier Ligi'nde zor günler geçiren ve satışa çıkartılan Newcastle United'a Nijeryalı bir konsorsiyumun talip olduğu bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Nijeryalı konsorsiyumun İngiliz ekibi için 300 milyon poundu gözden çıkardığı ancak Newcastle Başkanı Mike Ashley'in 400 milyon pound istemesi üzerine ise, Afrikalıların bu parayı da vermeye hazır oldukları ifade edildi.

İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror Gazetesi'ne konuşan konsorsiyum yetkilileri, Arap şirketlerinin de devrede olduklarını ve bu nedenle ellerini çabuk tuttuklarını söyledi.

Bu arada, Nijeryalı yatırımcıların, kulübü alması durumunda ilk transfer olarak Everton'da oynayan vatandaşları Yakubu'yu da Newcastle'a getirmek istedikleri kaydediliyor.

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