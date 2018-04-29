T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Nijeryalı gişe görevlisi: 100 bin doları yılan yedi

Nijeryalı bir gişe görevlisi, 36 milyon Naira (100 bin dolar) paranın nerede olduğunu soran denetçilere, parayı bir yılanın yediğini söyledi. Denetçiler iddiaya inanmazken, sosyal medyada bu durumla dalga geçen mesajlar paylaşıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Nijerya'da bir gişe görevlisi 36 milyon Naira (100 bin ABD Doları) paranın nerede olduğunu soran denetçilere, "parayı yılanın yediği" yanıtını verdi.

Philomena Chieshe adlı gişe görevlisi, Nijerya Sınav Kurumu'nda sınav ücretlerini toplayan bir ofiste çalışıyordu.

Sınav kurumundan BBC'ye yapılan açıklamada, iddianın kabul edilmediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı belirtildi.

Nijeryalı Twitter kullanıcıları olayın duyulmasının ardından, durumla dalga geçen mesajlar paylaştı.

Hatta yılanın kendisi adına bir Twitter hesabı da açıldı ve yılan yorgunluktan şikayet etti.

https://twitter.com/NigeriaSnake/status/962379836672094210

Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele bürosu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu da durumu kendi açısından yorumladı.

https://twitter.com/officialEFCC/status/962718441340915712

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NijeryalıNairaDenetçilerABD Doları)ChiesheNijerya Sınav KurumuBBCTwitterEkonomikMali Suçlar Komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24