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Dünya

NİJERYA'DA TÜRK BAYRAKLARI İLE KARŞILADI ABUJA (A.A)

14 Temmuz 2011 10:51

-NİJERYA'DA TÜRK BAYRAKLARI İLE KARŞILADI ABUJA (A.A) - 14.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan Abuja Uluslararası Türk Koleji ile Nijerya Türk Nil Üniversitesini ziyaret etti.  Abuja Uluslararası Türk Kolejinde Arınç'ı, Türk bayrakları ile ve Türkçe "Hoş geldiniz" diye karşılayan Nijeryalı öğrenciler, sevgi gösterisinde bulundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve nefes kesen yerel dans gösterisini izleyen Arınç, yetkililerinden okul hakkında bilgi aldı. Okul özel defterini imzalayan Başbakan Yardımcısı Arınç, ilkokul öğrencileri ile resim çektirdi ve sohbet etti.  Abuja Uluslararası Türk Kolejinde görevli öğretmenler ve aileleri, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a sandık ve Nijerya'ya özgü deri kilim hediye etti.  Nijerya'da yaşayan Türk ailelerinin küçük çocukları ile tek tek ilgilenen Arınç, Türkçe konuşan Nijeryalı okul hizmetlilerine anı olması için kartvizitini verdi.  Daha sonra Nijerya Türk Nil Üniversitesini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Arınç, Türk okullarının uluslararası alanda kazandığı başarıdan gurur duyduğunu belirtti. Arınç, Türk girişimciler tarafından kurulan Nijerya Türk Üniversitesinde 350 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, eğitim alanında yapılan yatırımların insan odaklı olduğuna dikkati çekti.  Nijerya'da nitelikli eğitim verdiği için takdir gören Türk okullarının, her yıl olimpiyatlarda başarı kazandığını ifade eden Arınç, "Bu yıl üniversite sınavlarında Türk okullarının öğrencileri, yüzde 96 civarında başarı kazandı bu da göğsümüzü kabarttı" diye konuştu.  Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, daha sonra Abuja kentinde devam eden Türkiye Büyükelçiliği inşaatını ziyaret ederek Büyükelçi Rıfat Köksal'dan bilgi aldı.

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