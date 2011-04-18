-NİJERYA'DAKİ SEÇİMDE JONATHAN ÖNDE GİDİYOR LAGOS (A.A) - 18.04.2011 - Nijerya'da cumartesi günü yapılan devlet başkanlığı seçiminde 36 eyaletten 20'sini kazanan önceki Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, önde gidiyor. 30 eyalette elde edilen ilk kesin sonuçlara göre, Jonathan 20 eyalette kazanırken, en büyük rakibi eski askeri diktatör Muhammed Buhari 9 ve ülkedeki yolsuzlukla mücadele kurumunun başkanı sadece bir eyalette kazanabildi. Goodluck Jonathan'ın 36 eyaletin tamamından gelecek sonuçların ardından ikinci tura gerek kalmadan ilk turda seçimi kazanabileceği belirtiliyor. Afrika'nın en kalabalık ve en büyük petrol üretici ülkesi Nijerya'da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimi, ülkenin Muhammed Buhari'ye oy veren Müslüman kuzey ile Goodluck Jonathan'dan yana tercihini kullanan Hristiyan güney arasında açıkça bölündüğünü de gösterdi. Uzmanlar, 155 milyon nüfuslu ve 250'den fazla etnik grubu barındıran, çatışmaların eksik olmadığı Nijerya'da böyle bir senaryo karşısında uyarıda bulunuyorlar. Anayasaya göre, devlet başkanı olmak için adayın 36 eyaletin üçte ikisi olan en az 24'ünde oy çokluğu sağlaması gerekiyor. Eğer ikinci turda Jonathan ve Buhari arasında bir "düello" söz konusu olursa bu 1999'dan beri ilk olacak. Seçimler genel olarak sakin geçti.