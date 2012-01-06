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Dünya

Nijerya'daki saldırıları Boko Haram üstlendi MAIDUGURI (A.A)

06 Ocak 2012 23:06

-Nijerya'daki saldırıları Boko Haram üstlendi MAIDUGURI (A.A) - 06.01.2012 - Nijerya'da Hıristiyanları hedef alan, iki günde 28 kişinin yaşamını yitirdiği 3 saldırıyı Boko Haram örgütü üstlendi. Örgütün sözcüsü Ebul Kaka, saldırıların sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti. Ülkenin kuzeydoğusundaki Adamava eyaletinin Mubi kasabasında belediye binasında yapılan ayin sırasında saldırı düzenlenmiş ve 17 kişi yaşamını yitirmişti. Nijerya'da Boko Haram örgütünün, başkent Abuja dahil çeşitli kentlerde düzenlediği kanlı Noel saldırılarında 39 kişi ölmüş, 57 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda etnik topluluğun yaşadığı Nijerya, 160 milyonu aşan nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi.

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