T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'daki çatışmalarda ölü sayısı 288'e çıktı

20 Ocak 2010 12:43

 T24-Nijerya'nın orta kesimlerindeki Jos kentinde, askeri güvenlik önlemleri ve sokağa çıkma yasağına rağmen üç gündür devam eden toplumlar arası çatışmalarda ölü sayısı 288'e yükseldi.

Nijerya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı Goodluck Jonathan, çatışmaların ardından yayımladığı açıklamada, olayları kabul edilemez ve ülke bütünlüğünü tehdit edici olarak niteledi ve bu krize son vermek için kalıcı bir çözüm bulmaya kararlı olduklarını belirtti.

Jonathan, tedavi için Suudi Arabistan'a giden Devlet Başkanı Umaru Yar'adua'ya vekalet ediyor.

Nijerya'nın Müslüman kuzeyi ile Hristiyan ve animist güneyi arasında kalan Jos kentinin Hristiyan mahallesinde cami inşa etmeye başlanmasıyla pazar günü çıkan çatışmaların ardından, çeşitli kaynaklar tarafından oluşturulan bilançoya göre 288 kişi hayatını kaybetti.

Kentin merkez camisinin imamı Balarabe Davud, camilerinde 192 cenazenin bulunduğunu, ayrıca en az 800 kişinin yaralandığnı belirtti. Yaralılardan durumu ağır olan 90'ının askeri hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24