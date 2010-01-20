Nijerya'daki çatışmalarda ölü sayısı 288'e çıktı

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Nijerya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı Goodluck Jonathan, çatışmaların ardından yayımladığı açıklamada, olayları kabul edilemez ve ülke bütünlüğünü tehdit edici olarak niteledi ve bu krize son vermek için kalıcı bir çözüm bulmaya kararlı olduklarını belirtti.

Jonathan, tedavi için Suudi Arabistan'a giden Devlet Başkanı Umaru Yar'adua'ya vekalet ediyor.

Nijerya'nın Müslüman kuzeyi ile Hristiyan ve animist güneyi arasında kalan Jos kentinin Hristiyan mahallesinde cami inşa etmeye başlanmasıyla pazar günü çıkan çatışmaların ardından, çeşitli kaynaklar tarafından oluşturulan bilançoya göre 288 kişi hayatını kaybetti.

Kentin merkez camisinin imamı Balarabe Davud, camilerinde 192 cenazenin bulunduğunu, ayrıca en az 800 kişinin yaralandığnı belirtti. Yaralılardan durumu ağır olan 90'ının askeri hastanelere kaldırıldığı bildirildi.