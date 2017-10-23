Nijerya'da üç ayrı intihar saldırısı: 13 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 3 ayrı intihar saldırısı düzenlendi. Üst düzey emniyet yetkilisi Damian Chukwu, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde düzenlenen saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Habertürk'te yer alan habere göre saldırıların birinin Maiduguri diğer ikisinin ise Muna Dalti kentinde yapıldığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Boko Haram terör örgütünün bölgede benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.