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Dünya

Nijerya'da son on yılın en büyük petrol sızıntısı LAGOS (A.A)

22 Aralık 2011 23:05

-Nijerya'da son on yılın en büyük petrol sızıntısı LAGOS (A.A) - 22.12.2011 - Nijerya, son on yılın en büyük petrol sızıntısını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer, Shell şirketine ait petrol sahasındaki sızıntının ülkenin güney sahillerine kadar ulaştığını açıkladı.  Yaklaşık 185 kilometrelik bir alanda etkili olan petrol sızıntısı, bölgedeki kuş, balık ve diğer hayvan türlerini tehdit ediyor.   Shell, sızıntının işçilerin petrolü bir tankere yüklemeye çalıştıkları sırada meydana geldiğini bildirdi.   Okyanustaki petrol sızıntısını kontrol altına almak için bölgeye Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler gönderildiği ve petrolün temizlenmesi için İngiltere'den bir grup uzmanın ülkeye geleceği bildirildi.  Günlük petrol üretimi 2,4 milyon varil olan Nijerya, üretiminin büyük bir kısmını ABD'ye gönderiyor.

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