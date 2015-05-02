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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da operasyon sürüyor

Nijerya ordusunun son birkaç gün içinde Boko Haram'ın elinden kurtardığı rehine sayısı 700'e yaklaştı.

02 Mayıs 2015 20:34


Nijerya ordusu cuma günü Boko Haram'ın fidye ve köle ticareti için kaçırdığı 234 kadın ve çocuğun, örgütün üs olarak kullandığı Sambisa Ormanı’ndan kurtarıldığı haberini Twitter'dan yayınlanan bir mesaj aracılığıyla paylaşmıştı.

Ordu salı gününden bu yana örgütün elinden önce 293 daha sonra ise 160 kadın ve çocuğu kurtarıp, güvenli bölgelere ulaştırmıştı.

Ordu sözcüsü Chris Olukolade Premium Times gazetesine verdiği demeçte operasyonun devam ettiğini, ordunun tüm ormanı taradığını, hedefin tüm terör kamplarının yerle bir edilmesi ve diğer rehinelerin de kurtarılması olduğunu kaydetti.

Terör örgütü Borno eyaletindeki Sambisa Ormanı’nı yıllarca saklanmak için kullanmıştı. Kurtarılan rehineler arasında Chibok'tan kaçırılan kızların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Boko Haram militanları geçen yıl nisan ayında Chibok'ta kız öğrencilerin kaldığı bir yurdu basarak yaklaşık 200 öğrenciyi kaçırmıştı. Olay dünya çapında yankı yaratmış, kızları kurtarmak için #BringBackOurGirls adı altında bir kampanya başlatılmıştı.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre Boko Haram geçen yıl yaklaşık 2 bin kız çocuğu ve kadını kaçırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaBoko HaramSambisa OrmanıTwitterChris Olukolade Premium TimesTerörBornoChibokHaramWelle Türkçe DW/dpa

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