T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'da ölü sayısı 150'ye ulaştı DAMATURU (A.A)

06 Kasım 2011 01:42

-Nijerya'da ölü sayısı 150'ye ulaştı DAMATURU (A.A) - 05.11.2011 - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Damataru kentinde dün karakol ve kiliselere düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 150'ye ulaştığı ve 100 kadar kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Nijeryalı yardım ekiplerinden birinin yetkilisi, Damataru kenti hastanesinde şu anda 150 cesedin bulunduğunu belirterek, bazı cenazelerin toprağa verilmek üzere hastaneden alındığını ve şu anda 97 cesedin morgda bulunduğunu kaydetti. Bombalı saldırıları üstlenen aşırı dinci Boko Haram örgütünün militanları, dün akşam Damaturu'da düzenledikleri saldırılarda polis karakollarını ve kiliseleri hedeflemişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24