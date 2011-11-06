-Nijerya'da ölü sayısı 150'ye ulaştı DAMATURU (A.A) - 05.11.2011 - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Damataru kentinde dün karakol ve kiliselere düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 150'ye ulaştığı ve 100 kadar kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Nijeryalı yardım ekiplerinden birinin yetkilisi, Damataru kenti hastanesinde şu anda 150 cesedin bulunduğunu belirterek, bazı cenazelerin toprağa verilmek üzere hastaneden alındığını ve şu anda 97 cesedin morgda bulunduğunu kaydetti. Bombalı saldırıları üstlenen aşırı dinci Boko Haram örgütünün militanları, dün akşam Damaturu'da düzenledikleri saldırılarda polis karakollarını ve kiliseleri hedeflemişlerdi.