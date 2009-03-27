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Sağlık

Nijerya’da menenjitten 960 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da yılbaşından bu yana menenjitten ölenlerin sayısının 960'e çıktığını bildirdi.

27 Mart 2009 02:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da yılbaşından bu yana menenjitten ölenlerin sayısının 960'e çıktığını bildirdi.

DSÖ sözcüsü Fadile Şaib, ocak ayından bu yana hastalığa yakalanan 17 bin 462 kişiden 960'ının hayatını kaybettiğini belirtti.

Şaib, Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip Nijerya'da DSÖ ve diğer kurumların hastalığa karşı aşılamaya yardımcı olduğunu söyledi.

Sözcü, Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer'de de salgın olduğunu, yılbaşından bu yana tespit edilen 4513 vakanın 169'unun ölümle sonuçlandığını kaydetti.

(AA)

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