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Dünya

NİJERYA'DA KANLI KUTLAMA ABUJA (A.A)

01 Ocak 2011 04:06

-NİJERYA'DA KANLI KUTLAMA ABUJA (A.A) - 01.01.2011 - Nijerya'da yeni yıl kutlamaları sırasında bir bombanın patlaması sonucu 11 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel polis ve hastane yetkilileri, başkent Abuja'da, askeri barakaların yakınlığında meydana gelen patlamada 11 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirtti.  Nijerya yerel televizyonu ise görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, patlama sonucunda 30 kişinin öldüğünü aktarırken, yaralılar konusunda kesin bilgi vermedi. Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan, patlamadan İslami grupları sorumlu tutarak, güvenlik güçlerinin suçluların bulunması için ellerinden geleni yapmasını istedi. Asker ve sivillerin devamlı olarak gıda ve içki temin ettiği, dükkan ve birahanelerin olduğu bölgede meydana gelen patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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