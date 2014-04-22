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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerle ilgili gelişme

Nijerya’da İslamcılar tarafından kaçırılan kız öğrencilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

22 Nisan 2014 16:42

Silahlı bir grup, geçen hafta Nijerya'nın kuzeyindeki Chibok'ta kız öğrencilerin kaldığı yatılı bir okulu basarak çok sayıda öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya basını, olayda yetkililerin dile getirdiğinden daha fazla kız öğrencinin kaçırıldığını bildirdi.

Toplam 230 kız öğrencinin kaçırıldığı, bunlardan sadece 40'ının kaçmayı başardığı belirtildi.

Nijerya Ordusu, kızların tamamının İslamcıların elinden kurtarıldığını açıklamış, haber, okul müdürü Asabe Kwambura tarafından yalanlanmıştı. Yetkililer daha sonra haberden ötürü özür dilemişti.

Kaçırma olayından Boko Haram adlı terör örgütü sorumlu tutuluyor. Boko Haram, Nijerya'nın kuzeyinde bir şeriat devleti kurulmasını istiyor.

Örgütün hafta sonunda başkent Abuja'daki bir tren istasyonunda düzenlediği bombalı saldırıda yetkililere göre 75, diğer kaynaklara göre ise 200'ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NijeryaSilahlıChibokOrdusuAsabe KwamburaBoko HaramHaram NijeryaAbujaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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