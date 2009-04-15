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Dünya

Nijerya'da kaçırılan İtalyanın serbest

15 Nisan 2009 17:13

Nijerya'nın güneydoğusunda geçen hafta kaçırılan bir İtalyanın serbest bırakıldığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu olayın olumlu bir şekilde çözüme kavuşturulmasında gösterdikleri yoğun işbirliği için Nijeryalı yetkililere teşekkür edildi.

Nijerya polisi, 6 Nisan'da Ebonyi eyaletinde kaçırılan İtalyan rehinenin bir inşaat firması için çalıştığını bildirmişti.

Bu arada, Nijerya'daki en büyük militan grup olan Nijer Deltası Özgürlüğü Hareketi, ülkenin güneyindeki Bayelsa eyaletinde Royal Dutch Shell firmasına karşı protesto eylemleri yapan gençlerle askerler arasındaki mücadeleye dahil olacağını belirtti.

Örgütten yapılan açıklamada, kamplarına saldırılması halinde Nijer Deltası'nın yeni bir iç savaşa sahne olacağı, ayrıca Shell firmasını protesto edenlere yönelik bir askeri müdahalenin de benzer bir tepki göreceği tehdidinde bulunuldu.

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