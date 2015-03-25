Nijerya sınırlarını kapattı



Nijerya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın bu kararı güvenlik gerekçesiyle aldığı ve uygulamanın bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Söz konusu uygulamayla genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimlerinin "barışçıl bir atmosfere" gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Nijerya'nın Kamerun, Benin, Nijer ve Çad'a kara sınırı bulunuyor.

Aslında 14 Şubat’ta yapılması planlanan genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri güvenlik gerekçesiyle 28 Mart'a ertelenmişti.

Boko Haram geçen aylarda ülkenin kuzeydoğusundaki birçok köyü ele geçirmişti. Resmi rakamlara göre 2009 yılından bu yana terör örgütünün polis, ordu, kilise ve okullara yönelik saldırılarında 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Boko Haram son olarak da ülkenin kuzeydoğusunda yaklaşık 500 kadın ve çocuğu kaçırdı.