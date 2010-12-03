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Dünya

NİJERYA KAN GÖLÜ LAGOS (A.A)

03 Aralık 2010 14:46

-NİJERYA KAN GÖLÜ LAGOS (A.A) - 03.12.2010 - Nijerya'da askeri birliklerin ağır silahlar ve bombalarla, petrol açısından zengin güney deltasında militanlara karşı düzenlediği operasyonda, aralarında sivillerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi öldü.  Uluslararası Adalet ve İnsan Hakları Forumu Koordinatörü Oghebejabor Ikim, çarşamba günü ağır silahlarla başlayan ve sivillerin zarar gördüğü saldırıda 150 kadar kişinin öldüğünü söyledi.  Ölenlerin kaçının sivil olduğu konusunda bir açıklama yapmayan Ikim, ancak militanların bölgeyi operasyon başlamadan önce terk ettiğini kaydederek, saldırıları ''masum sivillere karşı çılgınca'' bir operasyon olarak tanımladı. Ikim, "Evler ateşe verildi. Kadınlara tecavüze edildi. Cinayetler işlendi. Militanları yakalamanın yolu bu mu" diye konuştu.   Nijerya'nın güneyindeki militanlar, 2006'dan bu yana askeri güçlerle çatışmaya giriyor, bölgedeki petrol boru hatlarına saldırılar düzenliyor ve petrol şirketi çalışanlarını kaçırıyor. 

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