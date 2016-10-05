Nijerya ile 'FETÖ' krizi: Ankara, 50 Nijeryalı öğrenciyi sınır dışı ederek misillemede bulundu

Türkiye-Nijerya ilişkileri 'FETÖ' nedeniyle gerildi. Nijerya hükümeti, ülkedeki Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğunu ileri sürülen okulları kapatmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin toplam 52 Nijeryalı öğrenciyi tutuklamak veya gözaltına almak suretiyle kendilerine misillemede bulunduğunu öne sürdü. Geçen Cuma günü de 50 Nijeryalı üniversite öğrencisinin Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiğini bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Nigeria Today'den aktardığı habere göre, 'FETÖ' bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Fatih Üniversitesi'nde okuyan 2 Nijeryalı öğrenci 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne kondu. Gazeteye göre, Nijerya hükümeti iki olay üzerine harekete geçti ve Türkiye'nin Nijerya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak açıklama istedi.

Bu arada Nijerya Temsilciler Meclisi de dün olağanüstü toplanarak, tutuklama ve gözaltılardan dolayı Türkiye'nin özür dilemesini istedi. Meclis tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki Nijeryalı öğrencilere karşı yapılan muamelenin kabul edilemeyeceği belirtilerek, Nijerya'daki Türk vatandaşlarının da misilleme olarak aynı muameleyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Nijerya Temsilciler Meclisi Diaspora İlişkileri Komitesi Başkanı Rita Orji, kapatılan Fatih Üniversitesi'nde 102 ülkeden öğrencinin bulunduğunu belirterek, sadece Nijeryalı öğrencilere kötü muamele yapıldığını iddia etti. Orji, bu muamelenin ardında, Türkiye'nin talebine rağmen Nijerya hükümetinin ülkedeki 'FETÖ' bağlantılı olduğunu öne sürülen 17 okulu kapatmamasının yattığını söyledi. Orji, FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle Silivri'de tutuklu bulunan Hassan Danjuma Adamu ve Muhammad Alhaji Abdullahi adlı iki öğrencinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Sola Enikanolaye ise, tutuklama ve gözaltılar üzerine Türkiye Büyükelçisi'nin Dışişleri'ne çağrıldığını belirterek Türkiye'nin Nijerya'daki okulların kapatılmamasına misilleme yaptığını ileri sürdü. Nijeryalı diplomat, ülkesindeki 'FETÖ' bağlantılı olduğu öne sürülen okulların Nijerya yasalarını hiçbir şekilde çiğnememiş özel okullar olduğunu belirterek uluslararası hukuka göre bunları kapatamayacaklarını kaydetti.