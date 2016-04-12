Nijerya: Her beş intihar saldırganından biri çocuk

Nijerya'da faaliyet gösteren İslamcı Boko Haram grubunun intihar saldırıları için kullandığı çocukların sayısında büyük artış olduğu bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ya da kısa adıyla Unicef'e göre, Boko Haram'ın çocukları kullandığı intihar saldırıları 11 kat arttı. 2014'te bu tür saldırılara sadece 4 kez rastlanırken, 2015 ile 2016'nın Ocak ayını kapsayan dönemde çocuklar tarafından 44 saldırı düzenlendi.

Unicef, Boko Haram'ın düzenlediği her beş intihar saldırısından birini çocukların yaptığını açıkladı.

Kız çocukları kullanılıyor

Unicef tarafından yayınlanan raporda, Kamerun, Nijerja ve Çad'da düzenlenen bu tür eylemlerin dörtte üçünün ardında genelde ilaç verilmiş olan kız çocuklarının bulunduğu ifade edildi.

En çok intihar saldırısı düzenleyen Boko Haram'lı çocuklar ise Kamerunlu ve bu intihar bombacılarının yaşı sekize kadar düşebiliyor.

Unicef raporunda, Nijerya ve çevre ülkelerini etkileyen çatışmalarda yaklaşık 1,3 milyon çocuğun evlerini terketmek zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

Unicef'in yayınladığı rapor, Boko Haram'ın Nijerya'nın Chibok kentinde 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmasının ikinci yıldönümü öncesine rastlıyor.

Kızların kaçırılması tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve 'Kızlarımızı Geri Getirin' adı altında kampanyalar düzenlenmişti, ancak kızların hiçbiri bulunamadı.

Unicef raporunda, Boko Haram'ın elindeki kız çocuklarının ayrıca cinsel istismar da dahil olmak üzere son derece kötü muameleye tabi tutuldukları ve militanlarla zorla evlendirildikleri belirtildi.

Erkek çocukların ise Boko Haram'a sadakatlerini göstermek için kendi ailelerine saldırmak zorunda bırakıldıkları kaydediliyor.

Okullar kapandı

Boko Haram yedi yıllık iç çatışmalar sırasında sık sık okulları hedef alan ve batı usülü eğitime karşı bir örgüt.

Unicef, 1800'den fazla okulun kapandığını, hasar gördüğünü, yağmalandığını, ateşe verildiğini ya da Nijerya'nın kuzeydoğusu ile Kamerun'da evlerini terketmek zorunda kalanlar tarafından barınak olarak kullanıldığını bildirdi.

Son 15 ay içinde Boko Haram'ın kontrolü altındaki toprakların önemli bir kısmı, bu örgüte karşı saldırılar düzenleyen çok uluslu güç tarafından geri alınmıştı.

Boko Haram militanlarının artık Nijerya'nın Sambisa ormanında saklandıkları yerlerden faaliyet gösterdikleri sanılıyor.