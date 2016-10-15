Nijerya Devlet Başkanı'ndan cinsiyetçi yorum: Eşim benim mutfağıma ve diğer odaya ait!

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, aday olması durumunda kocasını bir daha desteklemeyeceğini belirten Ayşe Buhari'ye, "O benim mutfağıma ve diğer odaya ait!" diye yanıt verdi.

AP'nin haberine göre Buhari'nin bu yorumu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ortak basın toplantısı düzenlediği sırada geldi.

Buhari'nin açıklaması sırasında tam yanında duran Merkel ise önce bir bakış fırlattı, ardından güldü.



Nijerya liderinin eşi Ayşe Buhari, BBC ile yaptığı röportajda, "Bana henüz söylemedi, ama eşi olarak karar verdim ki eğer 2019'a kadar böyle devam ederse, dışarı çıkıp seçim kampanyası yapmayacağım. Hiçbir kadına da daha önce yaptığım gibi oy verin demeyeceğim. Bunu asla tekrarlamayacağım" ifadelerini kullanmıştı.



Ayşe Buhari, söz konusu röportajda, kabinede değişiklik yapılmasını istediğini belirterek, eşinin üst düzey yetkililerin çoğunu tanımadığını söylemişti.

